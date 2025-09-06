(AGENPARL) – Sat 06 September 2025 Campania. Vietri (Fdi): Fico candidato? altro che programma condiviso, solo accordo di potere
“Fico candidato in Campania? E i programmi? Ah già, erano solo un dettaglio. Il Pd ufficializza la candidatura di Roberto Fico alla presidenza della Regione Campania, e improvvisamente scompare ogni riferimento alla tanto sbandierata ‘condivisione dei programmi’ di cui parlava De Luca. Forse serviva solo a mascherare l’accordo sulla guida della segreteria regionale del Pd per il figlio? E chissa’ cos’altro. Altro che centrosinistra unito ‘per le persone’: qui c’e’ solo un tacito accordo per le poltrone.
I programmi? Un optional. Il manuale Cencelli, invece, e’ sempre aggiornato”.
Lo dichiara, in una nota, il deputato campano di Fratelli d’Italia Imma Vietri.
