(AGENPARL) – Fri 05 September 2025 Comunicato
stampa n. 8.895
Posticipato alle ore 1:00 il divieto di
diffusione di musica il 6 e 7 settembre
Benevento,
5 settembre 2025 – In occasione dello svolgimento della manifestazione “Janara – Le
Streghe di Benevento”, con apposita ordinanza è stato stabilito di posticipare
alle ore 01:00 delle giornate di sabato 6 e domenica 7 settembre il divieto di
diffusione della musica proveniente dall’esterno dei locali ed esercizi
commerciali cittadini e dai luoghi di aggregazione urbana.
