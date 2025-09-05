(AGENPARL) – Fri 05 September 2025 Donne PD: Malavasi (Pd), Reggio Emilia ospita Festa Nazionale per la prima volta
Dal 10 al 14 settembre l’Iren Green Park di Reggio Emilia sarà teatro, per la prima volta, della Festa Nazionale delle Donne Democratiche, che avrà come titolo “Libere. Unite. Ovunque. In Italia, in Europa e nel mondo”.
La manifestazione affronterà temi di grande attualità: dai diritti civili e sociali negati alla condizione dei consultori, dall’uguaglianza nel mondo del lavoro alle violenze, fisiche e verbali, che quotidianamente colpiscono le donne.
Tra i focus principali ci sarà anche la salute. Nella conferenza stampa di presentazione, Ilenia Malavasi, deputata del Partito Democratico e membro della commissione Affari Sociali della Camera, ha sottolineato:
“Nell’ambito della Festa, avremo la possibilità di riflettere, per esempio, sulla riforma della non autosufficienza del 2023, male attuata e male interpretata da questo governo: una riforma tradita, che non dà risposte vere alle tante associazioni e persone che attendevano da questa legge un passo concreto rispetto ai loro bisogni. La salute delle donne sarà poi al centro di un appuntamento dedicato ai 50 anni dalla nascita dei Consultori, presìdi di salute e luoghi insostituibili per una nuova medicina di prossimità: una conquista storica, attuale e necessaria, continuamente messa in discussione da questa maggioranza, con la propria visione ideologica tesa a negare alle donne il diritto di autodeterminazione. Infine, un tema che mi tocca da vicino è quello legato alla grande urgenza e necessità di dare diritti e pieno riconoscimento ai caregiver e al loro insostituibile ruolo di cura, che nella grande maggioranza dei casi sono appunto donne, in età lavorativa, oggi costrette a rununciare al lavoro, non avendo alcuna tutela”.
“Questa Festa – ha concluso Malavasi – rappresenta un’occasione preziosa per affrontare temi cruciali, che toccano il vissuto e i diritti delle donne e, insieme a loro, della nostra intera comunità”.
