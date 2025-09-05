Close Menu
Trending
venerdì 5 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Donne PD: Malavasi (Pd)Reggio Emilia ospita Festa Nazionale per la prima volta

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 5 Settembre 2025

(AGENPARL) – Fri 05 September 2025 Donne PD: Malavasi (Pd), Reggio Emilia ospita Festa Nazionale per la prima volta
Dal 10 al 14 settembre l’Iren Green Park di Reggio Emilia sarà teatro, per la prima volta, della Festa Nazionale delle Donne Democratiche, che avrà come titolo “Libere. Unite. Ovunque. In Italia, in Europa e nel mondo”.
La manifestazione affronterà temi di grande attualità: dai diritti civili e sociali negati alla condizione dei consultori, dall’uguaglianza nel mondo del lavoro alle violenze, fisiche e verbali, che quotidianamente colpiscono le donne.
Tra i focus principali ci sarà anche la salute. Nella conferenza stampa di presentazione, Ilenia Malavasi, deputata del Partito Democratico e membro della commissione Affari Sociali della Camera, ha sottolineato:
“Nell’ambito della Festa, avremo la possibilità di riflettere, per esempio, sulla riforma della non autosufficienza del 2023, male attuata e male interpretata da questo governo: una riforma tradita, che non dà risposte vere alle tante associazioni e persone che attendevano da questa legge un passo concreto rispetto ai loro bisogni. La salute delle donne sarà poi al centro di un appuntamento dedicato ai 50 anni dalla nascita dei Consultori, presìdi di salute e luoghi insostituibili per una nuova medicina di prossimità: una conquista storica, attuale e necessaria, continuamente messa in discussione da questa maggioranza, con la propria visione ideologica tesa a negare alle donne il diritto di autodeterminazione. Infine, un tema che mi tocca da vicino è quello legato alla grande urgenza e necessità di dare diritti e pieno riconoscimento ai caregiver e al loro insostituibile ruolo di cura, che nella grande maggioranza dei casi sono appunto donne, in età lavorativa, oggi costrette a rununciare al lavoro, non avendo alcuna tutela”.
“Questa Festa – ha concluso Malavasi – rappresenta un’occasione preziosa per affrontare temi cruciali, che toccano il vissuto e i diritti delle donne e, insieme a loro, della nostra intera comunità”.
Roma, 5 settembre 2025
Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico
Camera dei Deputati
per approfondimenti consultare il nostro sito: http://www.deputatipd.it

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl