(AGENPARL) – Thu 04 September 2025 Venezia 82, Di Biase (PD): Grave fermo di Anna Foglietta e Laika. Piantedosi riferisca in Parlamento
“Il fermo dell’attrice Anna Foglietta e dell’artista Laika al Lido di Venezia mentre stavano presentando la nuova opera della street artist «We Are Coming» a sostegno della Global Sumud Flotilla è un fatto grave e inaccettabile. Siamo di fronte a un gesto che colpisce la libertà di espressione artistica e politica, e che assume un sapore intimidatorio proprio in uno dei luoghi simbolo della cultura internazionale. L’arte non è un crimine, la solidarietà non è reato. Piantedosi venga in Parlamento a riferire su quanto accaduto.” Lo dichiara la deputata del Partito Democratico Michela Di Biase.
