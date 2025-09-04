(AGENPARL) – Thu 04 September 2025 Varchi (FdI): Spiegare ai giovani che la droga fa schifo per crescerli liberi
“Spiegare che fa male e fa schifo, significa liberare i giovani dalle droghe, significa togliere alla mafia una delle sue principali fonti di ingiusto arricchimento. Bene la partenza da Corleone del truck antidroga del progetto V.I.A. – Volontari in Azione: in VIAggio contro le dipendenze, promosso da MO.D.A.V.I., è un segnale forte e carico di significato. Conoscenza del fenomeno e consapevolezza del male che fa, questa ritengo sia la strada giusta per affrancare la gioventù dalle dipendenze e accompagnarla verso percorsi di crescita sani e responsabili. Iniziative come questa meritano tutto il sostegno possibile dalle istituzioni perché sono la principale via di contrasto alle dipendenze.”
Lo ha detto questa mattina a Corleone Carolina Varchi, segretario di Presidenza della Camera dei Deputati e responsabile per le politiche del Mezzogiorno di Fratelli d’Italia, intervenendo alla presentazione del progetto che nei mesi di settembre e ottobre attraverserà l’Italia per sensibilizzare i giovani sui rischi legati a dipendenze e abuso di sostanze.
“I giovani di oggi sono gli adulti di domani. Tenerli lontani dalle droghe deve essere una priorità. Accompagnarli verso scelte consapevoli, verso lo sport e la condivisione, significa garantire una società più solida e con valori sani”, ha concluso la Varchi.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati
(AGENPARL) – Thu 04 September 2025 Varchi (FdI): Spiegare ai giovani che la droga fa schifo per crescerli liberi