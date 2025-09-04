[acspro] [CRUmbria-News] “La realtà del fumetto”: presentata a Palazzo Cesaroni la XXIIIa edizione della mostra di Città di Castello

(AGENPARL) – Thu 04 September 2025 Dal 20 settembre al 2 novembre una mostra collettiva di autori
impegnati su tematiche attuali e sociali
(Acs) Perugia, 4 settembre 2025 – Presentata in una conferenza
stampa, che si è tenuta stamani a Palazzo Cesaroni, la XXIIIa
edizione della mostra del fumetto di Città di Castello, che si
svolgerà dal 20 settembre al 2 novembre nei locali di Palazzo
Facchinetti. Il tema di questa edizione, “La Realtà del Fumetto”,
riunisce in una mostra collettiva numerosi autori di graphic
journalism che nelle loro opere mettono da parte i mondi immaginari e
disegnano l’attualità del vissuto, dalla strage terroristica di
Piazza Fontana all’omicidio mafioso di Peppino Impastato, dai
misteri sulla morte della giornalista Ilaria Alpi al dramma delle
morti dei migranti nel Mediterraneo, dagli scenari di guerra ai
diritti umani negati.
Tra gli artisti che saranno presenti, gli Amici del fumetto di Città
di Castello, con in testa il presidente Giulio Pasqui, hanno invitato
Lelio Bonaccorso, Marco Rizzo, Rita Petruccioli, Francesca Torre,
Zerocalcare, Saghar Khaleghpour, La Tram, il collettivo Moleste e la
Casa delle donne. Curatore della mostra è il giornalista Riccardo
Corbò. La locandina, realizzata da Grazia La Padula, sarà esposta
anche nella mostra personale che quest’anno “Lucca Comics&Games”
dedica all’autrice, in una sorta di gemellaggio tra eventi culturali
dei festival.
La presidente dell’Assemblea legislativa, Sarah Bistocchi, ha
parlato di “cultura diffusa e diffondente, perché può scegliere di
diffondere certi messaggi e certi segnali, come quelli provenienti dai
Paesi dilaniati dalle guerre. La cultura non deve essere ascetismo o
indifferenza ma deve saper prendere posizione rispetto ai drammi del
mondo, prendendo le distanze dalle aberrazioni attuali”.
Letizia Michelini, presidente della Seconda commissione consiliare, ha
evidenziato come “l’edizione di quest’anno, attraverso i temi
trattati, vuole arrivare al cuore delle persone e dare un contributo
alla riflessione su tragedie ed eventi drammatici della storia
contemporanea attraverso messaggi immediati come è nelle
caratteristiche del disegno”.
L’assessore alla cultura del Comune di Città di Castello, Michela
Botteghi, ha sottolineato “la passione e la tenacia con cui da oltre
ventanni gli Amici del fumetto portano avanti questa manifestazione
che si regge sul binomio cultura e volontariato. Nata in maniera
spontanea dalle forze vive della nostra comunità, è cresciuta,
consolidando in modo graduale le proprie risorse interne e mantenendo
la connessione con l’identità culturale del territorio, fino a
divenire uno degli appuntamenti di riferimento nazionale nel circuito
di questa popolare arte espressiva”.
Come da tradizione, l’evento sarà preceduto dalla mostra mercato
del fumetto “Tiferno Comics Fest & Games”, sempre a Città di
Castello nel weekend 18-19 ottobre 2025. PG
