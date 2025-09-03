(AGENPARL) – Wed 03 September 2025 Lavoro: De Maria (PD), Iniziative parlamentari per licenziamenti alla Yoox
“Esprimo grande preoccupazione per la notizia della apertura della procedura per 211 licenziamenti (160 a Bologna e gli altri a Milano) da parte della Yoox Net-A-Porter. Condivido la preoccupazione delle Organizzazioni Sindacali per il merito e per il metodo della iniziativa aziendale. Mi riservo di assumere iniziative parlamentari, se saranno utili ad una conclusione positiva della vertenza che si è aperta”. Così Andrea De Maria, deputato PD
Roma, 3 settembre 2025
