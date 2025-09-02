Close Menu
Mediterranea. De Corato (FdI): leggi vanno rispettare, fondamentale per salvare vite

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 2 Settembre 2025

(AGENPARL) – Tue 02 September 2025 Mediterranea. De Corato (FdI): leggi vanno rispettare, fondamentale per salvare vite
“In relazione al provvedimento della Prefettura di Trapani nei confronti della nave Mediterranea, ribadisco che il rispetto delle indicazioni delle Autorità marittime e dei porti assegnati è la condizione necessaria per coniugare salvataggio delle persone, sicurezza e legalità. Ogni intervento in mare deve avvenire dentro un quadro di coordinamento chiaro, perché solo così si garantiscono sbarchi ordinati, assistenza sanitaria tempestiva a terra e un controllo efficace dei flussi. L’osservanza delle procedure non è un formalismo: evita il caos operativo, scoraggia traversate azzardate che mettono a rischio vite umane e indebolisce i circuiti dei trafficanti. La fermezza nell’applicazione delle norme, unita al pieno rispetto degli obblighi internazionali di soccorso e dei diritti fondamentali, non contrasta con l’umanità del salvataggio, ma la rafforza. Regole chiare e uguali per tutti significano soccorsi più rapidi, responsabilità definite e capacità dello Stato di proteggere le persone vulnerabili colpendo al contempo le filiere illegali. Confido nel lavoro delle Autorità competenti e della Magistratura, nella certezza che la legalità sia il presupposto per salvare vite, tutelare chi opera in mare e restituire al Mediterraneo sicurezza e ordine, nel rispetto delle leggi nazionali e delle convenzioni internazionali”.
Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali e capogruppo Fdi in Commissione Parlamentare Antimafia Riccardo De Corato.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati

