2-09-2025 – C.S. PROVINCIA MB – La Provincia di Monza e della Brianza accoglie il nuovo Prefetto Enrico Roccatagliata

(AGENPARL) – Tue 02 September 2025 COMUNICATO STAMPA
Il Presidente Santambrogio accoglie il nuovo Prefetto Enrico Roccatagliata in visita istituzionale alla Provincia MBAl centro dell’incontro i temi della sicurezza e della collaborazione interistituzionale
Monza, 2 settembre 2025 – Si è svolto questo pomeriggio, presso la sede della Provincia di Monza e della Brianza, l’incontro istituzionale tra il Presidente Luca Santambrogio e il nuovo Prefetto di Monza e Brianza, Enrico Roccatagliata, recentemente nominato dal Consiglio dei Ministri.
Durante il colloquio, improntato alla massima cordialità e collaborazione e a cui hanno partecipato anche il Segretario Generale e i Dirigenti dell’Ente di via Grigna, sono stati affrontati i principali temi di interesse per il territorio, con particolare attenzione alla sicurezza e alla gestione delle emergenze, al coordinamento tra enti locali e allo sviluppo sostenibile della Brianza.
