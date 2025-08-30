VERTICI DELLA REGIONE LAZIO A LATINA – DICHIARAZIONE DELL’ON.ENRICO TIERO

(AGENPARL) – Sat 30 August 2025 Tiero (FdI): “Serata con i vertici della Regione Lazio a Latina. Rafforzato
il gioco di squadra, ora acceleriamo su programma, opere e riforme”
“Una bellissima serata al lido di Latina ha concluso in maniera
straordinaria il mese del riposo e della riflessione. Ho voluto organizzare
nuovamente (come già avvenuto lo scorso anno) un incontro importante in una
zona suggestiva del nostro litorale, in un’autentica oasi tra il mare ed il
lago di Fogliano. Abbiamo voluto unire bellezza del territorio,
valorizzazione artistica e spirito conviviale. Sono stati con noi il
presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il vice-presidente della
Regione e assessore allo Sviluppo economico e Attività produttive Roberta
Angelilli, il vice-presidente del Parlamento europeo Antonella Sberna, il
capogruppo di FdI al Consiglio regionale Daniele Sabatini, il presidente
del Consiglio regionale Antonello Aurigemma, l’assessore regionale ai
Lavori pubblici, Viabilità e Infrastrutture Manuela Rinaldi, il direttore
generale della Regione Lazio Alessandro Ridolfi, il direttore generale
della Sanità regionale Andrea Urbani, gli amici consiglieri regionali
Daniele Maura, Michele Nicolai, Vittorio Sambucci, Alessia Savo, Eleonora
Berni, oltre ai tanti amministratori e dirigenti locali di Fratelli
d’Italia. Hanno voluto portare anche il suo saluto il sindaco di Latina
Matilde Celentano, l’assessore alla Marina e al Turismo del Comune di
Latina Gianluca Di Cocco.
E’ stata l’occasione per rivederci tutti attorno ad un unico tavolo e
iniziare a gettare le basi per una seconda parte di legislatura che ci
auguriamo sia proficua per noi e per tutti i nostri territori. Abbiamo
rafforzato il nostro spirito unitario e condiviso la necessità di rendere
ancora più marcato il gioco di squadra attivato in questi due anni e mezzo.
Intendiamo accelerare con il nostro programma, portare a compimento opere e
riforme, cercando di soddisfare al massimo le esigenze dei cittadini del
Lazio”.
