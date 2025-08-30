(AGENPARL) – Sat 30 August 2025 *M.O. Piccolotti (Avs), situazione a Gaza ormai intollerabile e
terrificante. Noi siamo al fianco di Global Sumud Flotilla, di fronte a
reazione contro Israele dei governi che è fiacca e imbelle.*
La situazione a Gaza è sempre più terrificante e intollerabile: siamo ormai
a oltre 60mila morti, il genocidio va avanti, 20mila di questi morti sono
bambini e centinaia sono i morti per fame.
Israele non si ferma continua ad attaccare gli ospedali, ad uccidere in
quantità insopportabile i giornalisti che raccontano ogni giorno l’orrore.
Tutto questo ha destato una reazione davvero forte della società civile, ma
purtroppo non c’è una reazione dei governi che non riescono nemmeno ad
imporre sanzioni economiche.
Lo afferma Elisabetta Piccolotti di Avs in un video sui social.
Ecco, in queste ore però – prosegue la parlamentare rossoverde – c’è
qualcuno che prova a fare qualcosa: sta partendo una flotta di decine e
decine di imbarcazioni su cui saliranno attivisti, medici, volontari,
artisti, gente comune. Si chiama Global Sumud Flotilla e partirà con
l’obiettivo di portare degli aiuti a Gaza. Hanno bisogno del nostro
sostegno, soprattutto di tanta visibilità mediatica perché si stanno
assumendo dei rischi, e la visibilità mediatica protegge le persone che
saliranno su quelle navi.
Ecco, noi siamo con loro – conclude Piccolotti – e seguiremo il loro
viaggio da tutta Europa. Genova, Barcellona, la Sicilia, la Tunisia: sono
tante le imbarcazioni che partiranno. Seguiamole e diamogli visibilità.
Lo rende noto l’ufficio stampa – Roma, 30 agosto 2025
