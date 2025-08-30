Close Menu
Trending
sabato 30 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Agenparl Italia

M.O. Piccolotti (Avs), situazione a Gaza ormai intollerabile e terrificante. Noi siamo al fianco di Global Sumud Flotilla, di fronte a reazione contro Israele dei governi che è fiacca e imbelle.

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 30 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sat 30 August 2025 *﻿M.O. Piccolotti (Avs), situazione a Gaza ormai intollerabile e
terrificante. Noi siamo al fianco di Global Sumud Flotilla, di fronte a
reazione contro Israele dei governi che è fiacca e imbelle.*
La situazione a Gaza è sempre più terrificante e intollerabile: siamo ormai
a oltre 60mila morti, il genocidio va avanti, 20mila di questi morti sono
bambini e centinaia sono i morti per fame.
Israele non si ferma continua ad attaccare gli ospedali, ad uccidere in
quantità insopportabile i giornalisti che raccontano ogni giorno l’orrore.
Tutto questo ha destato una reazione davvero forte della società civile, ma
purtroppo non c’è una reazione dei governi che non riescono nemmeno ad
imporre sanzioni economiche.
Lo afferma Elisabetta Piccolotti di Avs in un video sui social.
Ecco, in queste ore però – prosegue la parlamentare rossoverde – c’è
qualcuno che prova a fare qualcosa: sta partendo una flotta di decine e
decine di imbarcazioni su cui saliranno attivisti, medici, volontari,
artisti, gente comune. Si chiama Global Sumud Flotilla e partirà con
l’obiettivo di portare degli aiuti a Gaza. Hanno bisogno del nostro
sostegno, soprattutto di tanta visibilità mediatica perché si stanno
assumendo dei rischi, e la visibilità mediatica protegge le persone che
saliranno su quelle navi.
Ecco, noi siamo con loro – conclude Piccolotti – e seguiremo il loro
viaggio da tutta Europa. Genova, Barcellona, la Sicilia, la Tunisia: sono
tante le imbarcazioni che partiranno. Seguiamole e diamogli visibilità.
Lo rende noto l’ufficio stampa – Roma, 30 agosto 2025

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl