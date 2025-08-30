Close Menu
Latronico: ci lascia un pastore appassionato

(AGENPARL) - Roma, 30 Agosto 2025

L’assessore regionale alla Salute commenta la scomparsa di don Basilio Gavazzeni: “Ha saputo guardare alle persone destando fiducia. Don Basilio – sottolinea – ha vissuto il ministero sacerdotale con apertura, con il coraggio delle scelte e con la delicatezza di chi sa ascoltare”.
“Un sacerdote che ha saputo amare il suo Sacerdozio e servire la sua comunità con intelligenza e coraggio”. Così l’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, commenta la notizia della scomparsa di don Basilio Gavazzeni.
Già parroco della chiesa di Sant’Agnese fino al 30 settembre 2020 e presidente in carica della Fondazione Lucana Antiusura Monsignor Cavalla, don Basilio è stato un sacerdote che ha servito la chiesa del Signore, coniugando fede, intelligenza e umanità. “Un pastore appassionato, che ha saputo guardare alle persone destando fiducia. Don Basilio – aggiunge l’assessore – ha vissuto il ministero sacerdotale con apertura, con il coraggio delle scelte e con la delicatezza di chi sa ascoltare. A lui va la nostra gratitudine per il servizio reso alla comunità, alla diocesi e a tutta la Basilicata. Sacerdote dalla parola limpida e dal cuore attento, don Basilio ha saputo accompagnare la vita di tanti, sostenendo chi era in difficoltà e donando sempre speranza. La sua eredità spirituale – conclude Latronico – resta un patrimonio vivo”.

