(AGENPARL) – Sat 30 August 2025 Istruzione. Pellicini (FDI): Schlein disprezza la scuola paritaria
“Nel suo ultimo comizio, Elly Schlein ha detto che ‘Giorgia Meloni al meeting di Rimini ha affermato di voler difendere la scuola privata, mentre noi vogliamo l’esatto contrario’. Queste sono parole che evidenziano l’approccio ideologico che caratterizza la sinistra quando si parla di politiche educative. Lungi da quanto sostenuto dalla segretaria del Partito Democratico, Giorgia Meloni a Rimini ha parlato dell’importanza della libertà di educazione e ha difeso il ruolo fondamentale della scuola paritaria, che, a tutti gli effetti, è scuola pubblica. La Schlein, oltre a dimostrare assoluta disinformazione sul tema, con le sue parole dimostra di disprezzare, anzi di non riconoscere, la funzione pubblica e preziosa della scuola paritaria. Si tratta di un atteggiamento pericoloso che deve far riflettere i pochi cattolici che ancora guardano a sinistra”.
Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Pellicini
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati
