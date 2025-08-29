(AGENPARL) – Fri 29 August 2025 Scuola. Cangiano (FdI): grazie a ministro Valditara 30% in più di docenti in ruolo
“L’anno scolastico che sta per iniziare, si aprirà con un 30 per cento in più di d ocenti immessi in ruolo. Numeri importantissimi che testimoniano l’interesse primario che questo Governo ha nei confronti del comparto scuola. Più di 41mila docenti che hanno firmato un contratto a tempo indeterminato, e che dal 1 settembre siederanno regolarmente in cattedra, coronando un percorso di studi e sacrifici e garantendo stabilità e continuità ad alunni e famiglie. Una continuità che guarda con particolare attenzione soprattutto agli alunni più fragili, che grazie ai provvedimenti normativi del ministro Valditara, torneranno in classe con la consapevolezza di riprendere le attività didattiche accompagnati dai docenti con i quali hanno costruito un rapporto di fiducia e di empatia. Sono infatti 58mila i docenti di sostegno con incarico annuale che si vedranno riconosciuto il diritto alla continuità, laddove richiesta ed in presenza dei requisiti previsti. Altrettanto importante anche il lavoro che si è svolto sul fronte delle Dirigenze Scolastiche: tantissimi DS neo assunti con una significativa riduzione delle reggenze e la concreta possibilità che le istituzioni scolastiche possano avere una leadership chiara in termini di mission e di vision. Un impegno complesso, u n percorso condiviso che ha avuto come unico obiettivo la qualità del nostro sistema nazionale di istruzione e formazione. Un’attenzione che avevamo promesso ed u na promessa che abbiamo mantenuto”.
Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Gimmi Cangiano, componente della Commissione Istruzione.
