Close Menu
Trending
venerdì 29 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Scuola. Cangiano (FdI): grazie a ministro Valditara 30% in più di docenti in ruolo

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2025

(AGENPARL) – Fri 29 August 2025 Scuola. Cangiano (FdI): grazie a ministro Valditara 30% in più di docenti in ruolo
“L’anno scolastico che sta per iniziare, si aprirà con un 30 per cento in più di d ocenti immessi in ruolo. Numeri importantissimi che testimoniano l’interesse primario che questo Governo ha nei confronti del comparto scuola. Più di 41mila docenti che hanno firmato un contratto a tempo indeterminato, e che dal 1 settembre siederanno regolarmente in cattedra, coronando un percorso di studi e sacrifici e garantendo stabilità e continuità ad alunni e famiglie. Una continuità che guarda con particolare attenzione soprattutto agli alunni più fragili, che grazie ai provvedimenti normativi del ministro Valditara, torneranno in classe con la consapevolezza di riprendere le attività didattiche accompagnati dai docenti con i quali hanno costruito un rapporto di fiducia e di empatia. Sono infatti 58mila i docenti di sostegno con incarico annuale che si vedranno riconosciuto il diritto alla continuità, laddove richiesta ed in presenza dei requisiti previsti. Altrettanto importante anche il lavoro che si è svolto sul fronte delle Dirigenze Scolastiche: tantissimi DS neo assunti con una significativa riduzione delle reggenze e la concreta possibilità che le istituzioni scolastiche possano avere una leadership chiara in termini di mission e di vision. Un impegno complesso, u n percorso condiviso che ha avuto come unico obiettivo la qualità del nostro sistema nazionale di istruzione e formazione. Un’attenzione che avevamo promesso ed u na promessa che abbiamo mantenuto”.
Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Gimmi Cangiano, componente della Commissione Istruzione.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl