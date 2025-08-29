(AGENPARL) – Fri 29 August 2025 Rai. PD, crisi inarrestabile ascolti, TeleMeloni distrugge servizio pubblico
“Il sorpasso del Tg5 nella gara degli ascolti certifica la grave perdita di reputazione del Tg1 e della Rai. Una crisi inarrestabile dovuta ad una governance la cui linea editoriale faziosa e sfacciatamente appiattita sul governo ha minato la credibilità del servizio pubblico. È un danno enorme al patrimonio informativo della Rai e del Paese. È assolutamente urgente portare il caso in Vigilanza perché con TeleMeloni si sta affossando il servizio pubblico televisivo”.
Così i componenti PD della commissione di Vigilanza Rai.
