(AGENPARL) – Fri 29 August 2025 Pistoia, nuova organizzazione del servizio rifiuti
A settembre ripartiranno gli incontri pubblici per informare, orientare e accompagnare gli utenti
Dal 6 ottobre il porta a porta integrale si estenderà nell’area nord-collinare e pedemontana
Si raccomanda ai cittadini di ritirare il prima possibile i nuovi kit per la raccolta differenziata, così da evitare possibili ritardi, assembramenti e disagi
Sempre a settembre, dopo i vari appuntamenti già andati in scena a luglio, riprenderanno gli incontri pubblici nei quartieri interessati dai cambiamenti, con l’obiettivo di informare e accompagnare i cittadini verso una piena comprensione delle nuove modalità di raccolta.
Ecco gli appuntamenti previsti nelle varie frazioni, tutti a partire dalle 18.30:
· Venerdì 4 settembre – Baggio, Pro Loco, via Baggio Montanina 6/C
· Martedì 9 settembre – Santomato, Circolo Arci, via Montalese 25/A
· Giovedì 11 settembre – Chiazzano, Il Circolino, via Provinciale Pratese
· Martedì 16 settembre – Gello, Misericordia, via Vecchia Montanina 11
· Martedì 23 settembre – Valdibrana, Aula Liturgica, via di Valdibrana
· Mercoledì 24 settembre – Le Grazie, Circolo Arci, via Selvapiana 1
Si ricorda che il nuovo modello coinvolgerà gran parte delle utenze in misura diversa: per alcune si tratterà di un aggiornamento dei calendari di raccolta; per altre – in particolare nelle aree nord del territorio – di un cambio del sistema di raccolta, con il passaggio al modello porta a porta integrale.
Quest’ultima novità riguarderà le zone collinari, pedemontane e montane a nord del centro storico, comprese tra i confini comunali con Sambuca Pistoiese, San Marcello Piteglio e Marliana, fino alla SP17 a sud-ovest e alla SS719 a sud-est. In queste aree, oggi servite da un modello misto, subentrerà la raccolta domiciliare per tutte le principali frazioni: carta e cartone; imballaggi in plastica, tetrapak, metalli, polistirolo; organico; residuo non differenziabile. Il vetro continuerà a essere conferito presso le campane stradali dedicate.
RITIRO DEI KIT
I kit dedicati alla raccolta differenziata porta a porta possono essere ritirati negli sportelli Plures Alia attivi sul territorio o ricevuti a domicilio:
· Ritiro allo sportello temporaneo aperto fino al 27 settembre presso la Croce Rossa Italiana, via Castel di Cireglio, il martedì e il giovedì dalle 13.30 alle 18.30, il mercoledì e il sabato dalle 8.30 alle 13.00.
· Ritiro presso l’Infopoint di Pistoia, via Buzzati, il lunedì e il venerdì dalle 14.30 alle 19, il mercoledì e il sabato dalle 8.30 alle 13.
In ogni caso, anche dopo l’avvio del nuovo sistema, sarà sempre possibile ritirare o sostituire il kit presso uno dei PuntoAlia o InfoPoint attivi sul territorio. Per le utenze non domestiche il kit sarà consegnato in base alla tipologia e alla quantità di rifiuti prodotti.
COSA CAMBIA PER I CITTADINI
I nuovi calendari di raccolta saranno riorganizzati in macroaree, con l’obbiettivo di garantire, per ciascun materiale, lo stesso giorno di frequenza per ogni zona omogenea (area Urbanizzata e Aree Esterne Sud e Nord). L’elenco completo delle vie con i relativi giorni di raccolta è consultabile sul sito http://www.aliaserviziambientali.it, nella pagina dedicata al servizio raccolta rifiuti attivo nel territorio di Pistoia (https://www.aliaserviziambientali.it/it-it/raccolta-rifiuti/pistoia-riorganizzazione).
