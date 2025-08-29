Nota Farnesina – Visita del Vice Ministro degli Esteri Cirielli in Lettonia ed Estonia

(AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2025

Si è conclusa oggi un’articolata missione del Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Edmondo Cirielli, in Lettonia ed Estonia.

A Riga, l’On. Cirielli si è riunito con il Ministro dell’Economia, Viktors Valainis. L’incontro ha permesso di evidenziare il trend positivo dell’interscambio bilaterale e l’importante presenza imprenditoriale italiana nel Paese, soprattutto nel settore delle infrastrutture, grazie alla presenza di imprese del calibro di ITALFERR e Rizzani De Eccher, i cui dirigenti si sono uniti allo scambio di vedute. Successivamente, il Vice Ministro Cirielli è stato ricevuto dal Ministro degli Esteri Baiba Braže e dal suo omologo Artjoms Uršuļskis. Gli incontri hanno permesso un confronto di ampio respiro, toccando sia i temi internazionali sia le relazioni bilaterali, permettendo di confermare lo stato eccellente delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi.

In Estonia il Vice Ministro ha anzitutto incontrato il Ministro degli affari Esteri della Repubblica dell’Estonia Margus Tsahkna.

In seguito, l’On. Cirielli ha visitato il contingente italiano presso la base di Ämari, in cui l’Italia ha assunto il comando della missione NATO Baltic Air Policing attraverso l’avvio dell’operazione Baltic Eagle III, con il compito di sorveglianza dello spazio aereo di Estonia, Lettonia e Lituania.

L’incontro ha permesso un approfondito confronto sulle sfide poste alla sicurezza europea dall’aggressione russa all’Ucraina e dai flussi migratori irregolari, consentendo di ribadire l’eccellenza delle relazioni bilaterali e la comune volontà di rafforzare ulteriormente sia il dialogo politico che la cooperazione economica.