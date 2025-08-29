(AGENPARL) – Fri 29 August 2025 *Minacce online. Grassadonia (Resp. Diritti e Libertà Sinistra Italiana –
Avs): Solidarietà a Denise Bertozzi e Mariateresa Passarelli, nostre
compagne di Livorno e Campania colpite da odio online e prese di mira da
gruppi sessisti. Violenza frutto di cultura patriarcale. Serve ora una
risposta collettiva *
Quando le minacce e gli insulti arrivano sul proprio profilo personale non
è mai piacevole. I tanti profili fake utilizzati per intimidire, zittire e
impaurire sono sempre più numerosi. Dietro ci stanno persone che con
vigliaccheria sfogano la loro frustrazione su una tastiera godendo
nell’insultare e sputare odio e violenza verso donne che vedono come
oggetti di cui disporre liberamente.
Lo scrive su Facebook Marilena Grassadonia Responsabile Diritti e Libertà
di Sinistra Italiana.
È quello che è accaduto – prosegue l’esponente di Avs – in queste ore a
Mariateresa Passarelli, compagna della segreteria regionale campana di
Sinistra Italiana che si è vista inondare il suo profilo personale di
insulti e minacce dopo la sua ferma presa di posizione contro i recenti
gruppi social che condividevano e commentavano foto di ragazze senza il
loro consenso. Mariateresa ha già denunciato alle autorità competenti
(AGENPARL) – Fri 29 August 2025 *Minacce online. Grassadonia (Resp. Diritti e Libertà Sinistra Italiana –