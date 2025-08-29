Close Menu
Trending
venerdì 29 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Agenparl Italia

Minacce online. Grassadonia (Resp. Diritti e Libertà Sinistra Italiana – Avs): Solidarietà a Denise Bertozzi e Mariateresa Passarelli, nostre compagne di Livorno e Campania colpite da odio online e prese di mira da gruppi sessisti. Violenza frutto di cultura patriarcale. Serve ora una risposta collettiva

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2025

(AGENPARL) – Fri 29 August 2025 *Minacce online. Grassadonia (Resp. Diritti e Libertà Sinistra Italiana –
Avs): Solidarietà a Denise Bertozzi e Mariateresa Passarelli, nostre
compagne di Livorno e Campania colpite da odio online e prese di mira da
gruppi sessisti. Violenza frutto di cultura patriarcale. Serve ora una
risposta collettiva *
Quando le minacce e gli insulti arrivano sul proprio profilo personale non
è mai piacevole. I tanti profili fake utilizzati per intimidire, zittire e
impaurire sono sempre più numerosi. Dietro ci stanno persone che con
vigliaccheria sfogano la loro frustrazione su una tastiera godendo
nell’insultare e sputare odio e violenza verso donne che vedono come
oggetti di cui disporre liberamente.
Lo scrive su Facebook Marilena Grassadonia Responsabile Diritti e Libertà
di Sinistra Italiana.
È quello che è accaduto – prosegue l’esponente di Avs – in queste ore a
Mariateresa Passarelli, compagna della segreteria regionale campana di
Sinistra Italiana che si è vista inondare il suo profilo personale di
insulti e minacce dopo la sua ferma presa di posizione contro i recenti
gruppi social che condividevano e commentavano foto di ragazze senza il
loro consenso. Mariateresa ha già denunciato alle autorità competenti

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl