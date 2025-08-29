(AGENPARL) – Fri 29 August 2025 MARCHE. BALDELLI (FDI): ACQUAROLI VINCE CONFRONTO CON RICCI, CON ONESTÀ E VISIONE
“Francesco Acquaroli ha vinto a mani basse il primo confronto ufficiale con il candidato del centrosinistra Matteo Ricci, portando sul tavolo – con chiarezza e con onestà – i risultati concreti della sua giunta, dopo decenni di inefficienze e fallimenti della sinistra. Basti ricordare che nel 2018, con Ceriscioli presidente e dopo trent’anni di governi regionali a targa Pd, le Marche furono retrocesse a regione in transizione: un marchio d’infamia e di mancato sviluppo sulle spalle di cittadini e imprese. Oggi lo scenario è cambiato. Sul fronte delle infrastrutture si è tornati a programmare e a realizzare con oltre 1300 cantieri e 7 miliardi di investimenti. In sanità, il nuovo piano ha cancellato la folle politica degli ospedali unici e rilanciato la formazione dei medici, carenti proprio a causa delle scelte scellerate del passato. Le aree interne hanno finalmente riacquistato dignità e centralità nella strategia regionale. L’inclusione delle Marche nella ZES unica apre straordinarie opportunità agli imprenditori e garantisce semplificazione su tutto il territorio. La strada è segnata: sviluppo, concretezza, visione. I marchigiani non vorranno certo tornare al passato. A quello delle fughe di interi comuni verso l’Emilia Romagna, dello smantellamento della sanità, delle gravi opacità amministrative”. Lo dichiara il deputato marchigiano di Fratelli d’Italia Antonio Baldelli.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati
