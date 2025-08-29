Close Menu
FdI. Montaruli (FdI): profonda tristezza per scomparsa Collu, storica rappresentante ENS

(AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2025

“Con profonda tristezza apprendo della scomparsa di Ida Collu, storica rappresentante dell’Ens, riferimento per i sordi italiani ma anche militante del nostro partito. Il suo impegno, riconosciuto anche dal presidente della Repubblica, ha segnato la nostra comunità. La ricordiamo in molteplici manifestazioni pronta con schiettezza a difendere prima di tutto i diritti dei sordi e le loro istanze. Lascia un gran vuoto ma soprattutto grandi idee e insegnamenti che continueremo a portare avanti in ogni sede. Ciao Ida”.
Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli.
