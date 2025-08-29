Close Menu
Comunicato Stampa – TRENITALIA, CAMPANIA: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE SULLE LINEE CASERTA – BENEVENTO – FOGGIA, NAPOLI – CASERTA (VIA CANCELLO) E CASERTA – SALERNO

Logo (AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2025

(AGENPARL) – Fri 29 August 2025 TRENITALIA, CAMPANIA: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE SULLE LINEE CASERTA – BENEVENTO – FOGGIA, NAPOLI – CASERTA (VIA CANCELLO) E CASERTA – SALERNO
dalle ore 10.30 del 15 settembre alle ore 9.30 del 27 settembre
lavori sull’itinerario Alta Velocità/Alta Capacità Napoli – Bari
Napoli, 29 agosto 2025
Modifiche alla circolazione ferroviaria sulle linee Caserta –Benevento – Foggia, Napoli – Caserta (via Cancello) e Caserta – Salerno per lavori di potenziamento infrastrutturale programmati da Rete Ferroviaria Italiana connessi al nuovo itinerario della nuova linea AV/AC Napoli-Bari. 
Nel dettaglio:
dalle ore 9.30 del 15 alle ore 16.00 del 27 settembre la circolazione è sospesa tra Caserta, Benevento e Foggia e tra Caserta e Cancello;
dalle ore 12:00 del 19 alle ore 12:00 del 24 settembre 2025 la circolazione è sospesa tra Napoli C.le e Cancello e tra Cancello e Nola.
Pertanto, i treni Frecciarossa e Frecciargento della relazione Roma-Lecce subiscono limitazione di percorso a Caserta.
Alcuni treni Intercity e del Regionale subiscono modifiche, variazioni e cancellazioni di percorso nei periodi interessati dai lavori.
LE SOLUZIONI GARANTITE
Per i viaggiatori il servizio è comunque garantito. Per i titolari di abbonamento AV sulla tratta Benevento-Roma è previsto il rimborso dell’abbonamento già acquistato. Per continuare a raggiungere Roma, sarà possibile usufruire di un servizio di bus sostitutivi AV tra Benevento e Caserta, due volte al giorno. L’accesso ai bus sostitutivi AV è consentito, gratuitamente e senza prenotazione, ai possessori di abbonamento AV per la tratta Caserta-Roma. Restano sempre garantite soluzioni alternative attraverso bus sostitutivi del servizio Regionale.
MOBILITÀ TRAMITE INTERCITY E REGIONALE
Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, Intercity e Regionale hanno previsto corse con bus nelle tratte interessate dalle interruzioni. Laddove previsto il servizio con corsa bus, è possibile un aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale, i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl