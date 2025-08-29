Comunicato Stampa “La sosta sulle strisce blu si paga con l’app Telepass”

(AGENPARL) – Fri 29 August 2025 GUALDO TADINO: LA SOSTA SULLE STRISCE BLU SI PAGA CON L’APP “TELEPASS”
Al via a Gualdo Tadino (PG) il nuovo servizio di pagamento della sosta sulle “Strisce blu” con lo smartphone attraverso l’app “Telepass”. Il servizio è già attivo.
Roma, 1 settembre 2025 — Pagare il parcheggio è ancora più semplice e conveniente per i clienti Telepass. Da oggi infatti a Gualdo Tadino (PG) è attivo il pagamento delle strisce blu tramite l’app Telepass.
Grazie alla collaborazione con il Comune di Gualdo Tadino, che gestisce il servizio, è possibile pagare la sosta direttamente dallo smartphone, anche senza l’apparato Telepass in auto. Comodo, intuitivo e cashless: il servizio, riservato a tutti i clienti Telepass, permette di pagare solo i minuti effettivi di sosta, secondo le tariffe comunali. Telepass semplifica la mobilità urbana, offrendo un’esperienza di parcheggio più smart e senza pensieri.
Scaricando l’app Telepass, non è più necessario cercare parcometri, ricorrere a carte di credito, ricariche o monetine ma basta confermare la propria posizione e impostare la durata della sosta. L’app consente di pagare le Strisce Blu per qualsiasi targa: basta inserirla nell’apposito campo. L’app avvisa l’utente quando la sosta sta per scadere e calcola direttamente l’importo complessivo che sarà successivamente addebitato. Inoltre, è possibile modificare il termine della sosta, anticipandolo o posticipandolo, anche a distanza in modo da pagare l’effettiva durata della sosta ed evitare multe. Il servizio integra la geolocalizzazione con visualizzazione su mappa, permettendo anche di calcolare il percorso più rapido per raggiungere l’auto parcheggiata.
La regolarità del pagamento della sosta con Telepass verrà verificata dagli agenti della Polizia Locale tramite il controllo della targa.
