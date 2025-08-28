Close Menu
Violenza donne. Montaruli (FdI): su internet è far west, necessario rafforzare controlli e tutele

By
Logo (AGENPARL) - Roma, 28 Agosto 2025

(AGENPARL) – Thu 28 August 2025 Violenza donne. Montaruli (FdI): su internet è far west, necessario rafforzare controlli e tutele
“Il caso del forum ‘Phica’ è soltanto l’ultimo in ordine di tempo di esempi di quali violenze le donne siano costrette a subire nell’universo di internet, che appare sempre più un far west e dove l’anonimato garantisce di poter continuare liberamente nel dileggio e nell’insulto. Foto rubate e pubblicate, modificate o contraffatte lasciate al barbaro dileggio degli utenti di internet che, forti dell’anonimato, danno sfogo alla loro volgarità. A parte esprimere solidarietà alle donne vittime di questi atti, tra cui ci sono anche esponenti politici come la nostra premier Giorgia Meloni, è evidente che dopo aver accertato le responsabilità e perseguito con fermezza i colpevoli, bisogna interrogarsi sulla necessità di rafforzare i controlli e le tutele. Intervenire sul piano normativo nella consapevolezza che la difesa della donna dalle violenze inizia già dal web, dove vanno create quelle misure che impediscano il ripetersi di fenomeni come quello di ‘Phica’ che, peraltro, esisteva da 20 anni”.
Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati

