(AGENPARL) – Thu 28 August 2025 Violenza donne: Braga (Pd), Offesa a tutte. Va combattuta con ogni mezzo. Anche dagli uomini
Solidarietà alle parlamentari e alle donne vittime delle manipolazioni on line. È stata offesa la loro dignità e quella di tutte. È violenza e misoginia che va combattuta con ogni mezzo. Più controlli e più sanzioni e una presa di coscienza più determinata da parte degli uomini.
Lo ha scritto su X Chiara Braga, Capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.
Roma, 28 agosto 2025
