giovedì 28 Agosto 2025
Terra dei fuochi, Cerreto (FDI): 10 milioni per Piano rifiuti

(AGENPARL) - Roma, 28 Agosto 2025

“L’attività di Governo non si è mai interrotta, così come l’attenzione per la nostra regione. Ringrazio il Consiglio dei ministri e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni per l’attenzione concreta dimostrata verso la Terra dei fuochi e il nostro territorio. L’approvazione del “Piano di attività di caratterizzazione, raccolta e conferimento dei rifiuti presenti nei territori della cosiddetta Terra dei fuochi (province di Napoli e Caserta) funzionali ai comuni di Napoli e di Caivano” da 10 milioni di euro rappresenta un passo decisivo per rafforzare le sinergie istituzionali, intensificare la lotta ai reati ambientali e avviare interventi di bonifica e riqualificazione attesi da anni. Solo pochi giorni fa, il terribile incendio che ha colpito il sito abusivo e illegale di stoccaggio di rifiuti fra Teano e Riardo ha ricordato a tutti noi di non poter abbassare mai la guardia nei confronti di chi specula sul territorio danneggiando ambiente e cittadini, e che i crimini ambientali non si limitano alla sola Terra dei fuochi. Questo provvedimento non è soltanto un investimento in termini economici, ma un atto di giustizia e di responsabilità verso le comunità di Napoli e Caserta, che chiedono tutela della salute, sicurezza ambientale e sviluppo sostenibile. Il Governo Meloni continua a lavorare freneticamene per il Paese e per la Campania, nonostante chi governi la regione si stia preoccupando più di barattare una poltrona per sistemare i figli e decidere candidature traballanti a tavolino, il tutto sulla pelle dei cittadini campani. Continuerò a vigilare e a sostenere ogni iniziativa utile a restituire dignità a questi territori, affinché non siano più ricordati per le ferite dei rifiuti, ma per le opportunità di crescita e rinascita”. Lo dichiara Marco Cerreto, deputato campano di Fratelli d’Italia e capogruppo in Commissione agricoltura.

