giovedì 28 Agosto 2025
Putin: il centro economico globale si sposta in Asia, creando nuove opportunità

Nessun commento
Roma, 28 Agosto 2025

Il presidente russo Vladimir Putin ha inviato un messaggio ai partecipanti del 10° Forum Economico Orientale (EEF), sottolineando come lo spostamento del centro economico globale verso la regione Asia-Pacifico stia creando nuove e maggiori opportunità per i paesi coinvolti.

Il Forum, che si terrà a Vladivostok dal 3 al 6 settembre, rappresenta un’occasione per stringere relazioni reciprocamente vantaggiose, non solo a livello bilaterale, ma anche nell’ambito di associazioni sempre più influenti come l’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO) e i BRICS.

“Mentre il centro dell’attività economica globale si sposta sempre più verso la regione Asia-Pacifico, emergono nuove opportunità per stabilire collegamenti reciprocamente vantaggiosi tra i paesi di questa parte del mondo”, si legge nel messaggio di Putin.

L’evento, giunto alla sua decima edizione, prevede 90 sessioni tematiche e attirerà circa 6.000 partecipanti da 36 paesi e territori, a conferma della crescente importanza della regione asiatica nel panorama economico mondiale.

