Politica Interna

Pd: Commissione femminicidio avvii un’indagine urgente su odio in rete contro le donne

(AGENPARL) - Roma, 28 Agosto 2025

“Alla luce di quanto sta emergendo in maniera sempre più evidente e preoccupante, il gruppo del partito democratico in Commissione Femminicidio chiede, alla ripresa dei lavori della commissione, di avviare con urgenza nella sua competenza un filone di indagine sull’odio in rete contro le donne. Bisogna confrontarsi con esperti, giuristi, regolatori, per trovare gli strumenti più efficaci, rispettosi delle libertà e dei diritti, per arrivare a proposte legislative che possano fare argine all’abisso social nel quale vengono sprofondate le donne aggredite, sessualizzate, profilate e violate. E’ una battaglia civile, sociale, culturale, legale, politica alla quale siamo fiduciose vogliano aderire e collaborare tutte le forze politiche”. Lo dicono in una nota congiunta la capogruppo Sara Ferrari, la vice presidente della commissione Cecilia d’Elia, con Antonella Forattini, Valentina Ghio, Filippo Sensi, Valeria Valente.
Roma 28/08/2025
Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico
Camera dei Deputati
per approfondimenti consultare il nostro sito: http://www.deputatipd.it

