LAVORO, BARZOTTI (M5S): SMART WORKING FAVORISCE OCCUPAZIONE, APPROVARE NOSTRA PDL
ROMA, 28 AGOSTO 2025 – “Una ricerca di Bankitalia ha rilevato gli effetti positivi sull’occupazione dello smart working, uno strumento inclusivo di cui hanno beneficiato soprattutto quelle categorie che altrimenti sarebbero rimaste fuori dal mercato del lavoro – come le donne. Tale studio conferma che la linea di totale chiusura del Governo Meloni a un maggiore utilizzo del lavoro agile, il cui diritto è stato tolto finanche ai lavoratori fragili, è profondamente sbagliata oltreché antistorica. Con l’IA il lavoro sta cambiando velocemente, non possiamo restare fermi. Nei mesi scorsi abbiamo presentato una proposta di legge al fine di affermare un principio semplice: il lavoratore è titolare del diritto al lavoro da remoto, ogni volta che le mansioni da svolgere lo consentano”. Lo afferma in una nota la deputata del M5S in commissione Lavoro alla Camera Valentina Barzotti. “Va potenziato il diritto alla disconnessione – riprende – proteggendo così il benessere psicofisico e l’equilibrio tra vita privata e lavoro, e superata la logica individuale affidando alla contrattazione il diritto a lavorare da remoto laddove le esigenze produttive dell’azienda o della Pa lo permettano. Auspichiamo che, alla ripresa dei lavori parlamentari, maggioranza ed esecutivo vogliano aprire una discussione nel merito invece di giocare a buttare la palla in tribuna” conclude Barzotti.
