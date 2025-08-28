Close Menu
Trending
giovedì 28 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

LAVORO, BARZOTTI (M5S): SMART WORKING FAVORISCE OCCUPAZIONE, APPROVARE NOSTRA PDL

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 28 Agosto 2025

(AGENPARL) – Thu 28 August 2025 LAVORO, BARZOTTI (M5S): SMART WORKING FAVORISCE OCCUPAZIONE, APPROVARE NOSTRA PDL
LAVORO, BARZOTTI (M5S): SMART WORKING FAVORISCE OCCUPAZIONE, APPROVARE NOSTRA PDL
ROMA, 28 AGOSTO 2025 – “Una ricerca di Bankitalia ha rilevato gli effetti positivi sull’occupazione dello smart working, uno strumento inclusivo di cui hanno beneficiato soprattutto quelle categorie che altrimenti sarebbero rimaste fuori dal mercato del lavoro – come le donne. Tale studio conferma che la linea di totale chiusura del Governo Meloni a un maggiore utilizzo del lavoro agile, il cui diritto è stato tolto finanche ai lavoratori fragili, è profondamente sbagliata oltreché antistorica. Con l’IA il lavoro sta cambiando velocemente, non possiamo restare fermi. Nei mesi scorsi abbiamo presentato una proposta di legge al fine di affermare un principio semplice: il lavoratore è titolare del diritto al lavoro da remoto, ogni volta che le mansioni da svolgere lo consentano”. Lo afferma in una nota la deputata del M5S in commissione Lavoro alla Camera Valentina Barzotti. “Va potenziato il diritto alla disconnessione – riprende – proteggendo così il benessere psicofisico e l’equilibrio tra vita privata e lavoro, e superata la logica individuale affidando alla contrattazione il diritto a lavorare da remoto laddove le esigenze produttive dell’azienda o della Pa lo permettano. Auspichiamo che, alla ripresa dei lavori parlamentari, maggioranza ed esecutivo vogliano aprire una discussione nel merito invece di giocare a buttare la palla in tribuna” conclude Barzotti.
—————–
Ufficio Stampa Parlamento
Movimento 5 Stelle

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl