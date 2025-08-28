Close Menu
Trending
giovedì 28 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Agenparl Italia

Governo. Fratoianni (Avs), oggi la Nato conferma che l’Italia quest’anno spende 45 miliardi in spese militari, mentre gli stipendi vanno indietro, e non ci sono soldi per la sanità pubblica. Governo Meloni subisce il ricatto di Trump e gli riempie il salvadanaio.

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 28 Agosto 2025

(AGENPARL) – Thu 28 August 2025 *﻿*
*Governo. Fratoianni (Avs), oggi la Nato conferma che l’Italia quest’anno
spende 45 miliardi in spese militari, mentre gli stipendi vanno indietro, e
non ci sono soldi per la sanità pubblica. Governo Meloni subisce il ricatto
di Trump e gli riempie il salvadanaio.*
Il governo Meloni che trova sempre un motivo per dire di no all’aumento
degli stipendi e all’aumento degli investimenti in salute, fa saltare fuori
i soldi velocemente quando si tratta di missili e carri armati. Oggi,
infatti, la Nati ha pubblicato la stima delle spese militari, confermando
che l’Italia raggiunge il 2% del PIL in spesa militare nel 2025. Parliamo
di 45 miliardi, che diventeranno 100 miliardi l’anno entro il 2035.
Quindi Meloni sotto ricatto di Trump rimpingua il salvadanaio per le armi
con i soldi degli italiani, alimentando il debito del Paese.
Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs.
Nel frattempo – prosegue il leader di SI – lavoratrici e lavoratori non
arrivano a fine mese, la gente invecchia nelle liste d’attesa dei nostri
ospedali e le migliori menti del nostro Paese scappano all’estero.
Ma questa destra quando comincerà a investire nel futuro? Per ora –
conclude Fratoianni – ai giovani del nostro Paese il governo Meloni sta
garantendo solo precarietà, debiti per i prossimi decenni e bombe.
Lo rende noto l’ufficio stampa – Roma, 28 agosto 2025

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl