*Governo. Fratoianni (Avs), oggi la Nato conferma che l’Italia quest’anno
spende 45 miliardi in spese militari, mentre gli stipendi vanno indietro, e
non ci sono soldi per la sanità pubblica. Governo Meloni subisce il ricatto
di Trump e gli riempie il salvadanaio.*
Il governo Meloni che trova sempre un motivo per dire di no all’aumento
degli stipendi e all’aumento degli investimenti in salute, fa saltare fuori
i soldi velocemente quando si tratta di missili e carri armati. Oggi,
infatti, la Nati ha pubblicato la stima delle spese militari, confermando
che l’Italia raggiunge il 2% del PIL in spesa militare nel 2025. Parliamo
di 45 miliardi, che diventeranno 100 miliardi l’anno entro il 2035.
Quindi Meloni sotto ricatto di Trump rimpingua il salvadanaio per le armi
con i soldi degli italiani, alimentando il debito del Paese.
Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs.
Nel frattempo – prosegue il leader di SI – lavoratrici e lavoratori non
arrivano a fine mese, la gente invecchia nelle liste d’attesa dei nostri
ospedali e le migliori menti del nostro Paese scappano all’estero.
Ma questa destra quando comincerà a investire nel futuro? Per ora –
conclude Fratoianni – ai giovani del nostro Paese il governo Meloni sta
garantendo solo precarietà, debiti per i prossimi decenni e bombe.
Roma, 28 agosto 2025
