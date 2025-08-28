(AGENPARL) – Thu 28 August 2025 DONNE, MAIORINO (M5S): PIATTAFORMA MAI STATA SICURA, SERVE EDUCAZIONE SESSUALE E CERTIFICAZIONE IDENTITÀ EFFICACE
Roma, 28 agosto – “Questa piattaforma non è mai stata una comunità sicura, la sua mission era chiara fin dal nome. Uno schifo”. Lo scrive su Facebook la senatrice M5S Alessandra Maiorino commentando il comunicato diffuso dallo staff del sito Phica.eu. “Il comunicato è ancora più patetico: avevano costruito ‘una piattaforma di discussione e condivisione personale in un ambiente sicuro’. Scrivono proprio così: sicuro. Ma sicuro per chi? Io, donna, come potrei mai sentirmi sicura su una piattaforma chiamata Phica? Eh, ma ci sono anche donne, rispondono alcuni. Sì, ma sempre a fare la parte della merce. E se non vuoi essere merce, ti ci fanno diventare lo stesso. Ora, detto questo, facciamo tutte e tutti un bagno di realtà: questo è il porno nel XXI secolo, e chi cade dal pero trasecolando, ha trascorso gli ultimi 20 anni su Marte. Il Far west del web è esattamente questo. E vi dirò di più: la sottrazione di foto pubbliche o private è davvero il minimo, ma proprio il minimo che può succedere. Ci sono migliaia di reclutatori su tutte le piattaforme social, proprio tutte, anche quelle “family friendly” che adescano le ragazzine, fanno “grooming”, come si dice in gergo tecnico, e le avviano alla pornografia e alla prostituzione, il tutto mentre i genitori sono tranquilli seduti accanto a lei. Ci vogliamo svegliare oppure vogliamo continuare a indignarci un giorno sì e l’altro pure senza comprendere il mondo in cui noi adulti siamo ospiti e i nostri ragazzi nativi senza guida? Educazione affettiva e sessuale nelle scuole, e divieti veri di accesso a qualunque piattaforma pornografica senza certificazione autentica di identità”.
