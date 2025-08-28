(AGENPARL) – Thu 28 August 2025 Dondi (FdI): Solidarietà alla collega Buonguerrieri
“Esprimo la mia piena solidarietà alla collega Alice Buonguerrieri, oggetto di gravi insulti sessisti diffusi sui social network. È inaccettabile che strumenti di comunicazione che dovrebbero favorire il confronto e la partecipazione vengano invece utilizzati per colpire la dignità delle persone con volgarità e allusioni di carattere sessuale. Questi episodi non colpiscono soltanto il singolo parlamentare, ma offendono le istituzioni nel loro complesso e il ruolo che esse ricoprono nella vita democratica. La politica deve tornare ad essere luogo di rispetto reciproco e di confronto sulle idee. Per questo condanno con fermezza simili comportamenti, certa che non intaccheranno l’impegno e la serietà con cui Buonguerrieri svolge quotidianamente il proprio mandato”.
A dichiararlo in una nota, il deputato modenese di FdI Daniela Dondi.
