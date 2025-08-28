Consiglio di sicurezza ONU convoca riunione d’emergenza sull’Ucraina

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite terrà una riunione d’emergenza sull’Ucraina venerdì 29 agosto. La convocazione, che secondo fonti diplomatiche è stata richiesta da Kiev, affronterà l’agenda del “mantenimento della pace e della sicurezza in Ucraina”.
Contesto della riunione
La decisione di convocare la sessione d’emergenza riflette la crescente preoccupazione internazionale per la situazione in Ucraina. Sebbene il calendario ufficiale non fornisca ulteriori dettagli, l’incontro si presume affronterà i recenti sviluppi del conflitto e le possibili vie per una de-escalation.