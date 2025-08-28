[Comune Palermo] Incrocio Libertà-Ruggero Settimo, semaforo danneggiato da ignoti: ripristinato da AMG Energia

(AGENPARL) – Thu 28 August 2025 *AMG ENERGIA SPA*
*Incrocio Libertà-Ruggero Settimo, semaforo danneggiato da ignoti:
ripristinato da AMG Energia*
Danneggiato da ignoti e subito ripristinato. AMG Energia ha già rimesso in
funzione, lunedì 25 agosto, il semaforo di piazza Ruggero Settimo (lato via
Turati) che fa parte dell’impianto che regola l’incrocio tra via Libertà,
la stessa piazza Ruggero Settimo e piazza Castelnuovo. Il semaforo è stato
molto probabilmente colpito con violenza da un’auto, forse proveniente da
via Libertà o da piazza Castelnuovo a velocità sostenuta, sabato 23 agosto.
L’urto ha, infatti, piegato la palina e ha distrutto la lanterna
semaforica. L’autore dell’incidente non si è fermato né ha segnalato il
problema. La società sta predisponendo denuncia contro ignoti con
l’obiettivo anche di poter acquisire le immagini delle telecamere presenti
in zona.
L’impianto semaforico è tornato regolarmente in funzione. Lo scorso mese di
aprile è stato trasformato da due a tre fasi, con l’aggiunta di una nuova
fase di rosso per tutti i veicoli provenienti dalle tre direzioni
(Libertà-Ruggero Settimo-Castelnuovo) con un tempo in più, quindi, dedicato
esclusivamente all’attraversamento pedonale. Il semaforo è il primo in
città a funzionare con tre tempi, uno dei quali dedicato solo ai pedoni.
Palermo 28 agosto 2025
Foto: il semaforo danneggiato e già ripristinato da AMG Energia in piazza
Ruggero Settimo
(AGENPARL) – Thu 28 August 2025 *AMG ENERGIA SPA*