(AGENPARL) – Thu 28 August 2025 Cinema: Orfini (Pd), settore in crisi, governo si nasconde dietro dati farlocchi
“Ancora una volta è andata in scena la specialità del governo Meloni: dare i numeri. A Venezia la sottosegretaria Borgonzoni ha raccontato una realtà che non esiste, incurante di migliaia di lavoratori alla fame e di tantissimi produttori messi in crisi dallo stallo prodotto dalle scelte del governo.
Non è nascondendosi dietro dati farlocchi che questo governo potrà sfuggire dalle proprie responsabilità: aver mandato in crisi un settore, aver messo a rischio imprese, lavoratori e famiglie solo per accontentare qualche potente del settore.
Ancora una volta chiediamo al governo di ascoltare le richieste di aiuto che vengono dai lavoratori del settore e di cambiare decisamente passo e strategia.
L’industria del cinema e dell’audiovisivo italiana è troppo importante per essere gestita con l’arroganza, le bugie, il dilettantismo” così il deputato democratico Matteo Orfini componente della commissione cultura della camera.
Roma, 28 agosto 2025
