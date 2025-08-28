(AGENPARL) – Thu 28 August 2025 Allerta meteo arancione, firmata un’ordinanza per la chiusura di parchi pubblici, piste ciclabili nell’alveo del torrente Ombrone e impianti sportivi
Annullata la proiezione del film in programma stasera all’aperto in via delle Pentole
Secondo quanto previsto dal vigente Piano comunale per la protezione civile, è stata firmata un’ordinanza che stabilisce, in via cautelativa, la chiusura dei parchi pubblici, delle piste ciclabili nell’alveo del torrente Ombrone e degli impianti sportivi durante l’allerta arancione (tra le 18 di oggi 28 agosto e le 7 di domani 29 agosto).
La proiezione del film in programma stasera per il ciclo Cinema sotto le stelle di via delle Pentole è stata annullata.
Per ulteriori possibili sviluppi, seguite i canali informativi attivati dal Comune di Pistoia per l’allerta meteo.
