(AGENPARL) – Wed 27 August 2025 SANITA’. BUONGUERRIERI (FDI): BONACCINI IPOCRITA, MARCHE MODELLO PER GLI ALTRI TERRITORI
“Con quale ipocrisia e mancanza di rispetto verso i cittadini Stefano Bonaccini ha il coraggio di puntare il dito contro la sanità marchigiana dopo aver messo in ginocchio quella della regione da lui amministrata? Sono sotto gli occhi di tutti l’aumento dei ticket, la voragine lasciata nei conti della Regione Emilia Romagna con la conseguente riduzione delle prestazioni sanitarie offerte ai pazienti. Al contrario, nelle Marche, la giunta guidata da Acquaroli con serietà e concretezza ha saputo rimediare ai danni provocati dalle amministrazioni targate Pd, divenendo un modello per gli altri territori, capace di garantire ai cittadini un servizio sanitario efficiente, accessibile e rispondente alle esigenze della popolazione. Il diritto alla salute, sancito dall’articolo 32 della Costituzione, è per noi una priorità e nelle regioni da noi amministrate continueremo a lavorare al fianco del Governo per garantirlo a tutti i cittadini senza discriminazioni”. Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri
