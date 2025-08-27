(AGENPARL) – Wed 27 August 2025 Rimini. Montaruli (FdI): da Meloni ribadito impegno per famiglie, imprese e lavoratori
“Oggi al Meeting di Rimini Giorgia Meloni ha ribadito che l’impegno del governo resta quello di sostenere le famiglie, le imprese e i lavoratori, continuando a tagliare gli sprechi per investire nella crescita e nell’occupazione. Scelte che hanno portato l’Italia tra le economie più solide e affidabili d’Europa”.
Così il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli, ha commentato con i tg Rai l’intervento del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al Meeting di Rimini.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati
(AGENPARL) – Wed 27 August 2025 Rimini. Montaruli (FdI): da Meloni ribadito impegno per famiglie, imprese e lavoratori