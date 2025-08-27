(AGENPARL) – Wed 27 August 2025 *LAVORO, CASTELLONE (M5S): A RIMINI MELONI NON PARLA DI SALARI, PER LEI
PROBLEMA NON ESISTE*
ROMA, 27 AGOSTO 2025 – “In 50 minuti di discorso al Meeting di Rimini
Giorgia Meloni ha suonato tutto il repertorio, dagli attacchi al Reddito di
cittadinanza e alla magistratura fino all’immigrazione, ma non ha mai
menzionato i salari, vera emergenza per gli italiani. Evidentemente per la
premier il tema non esiste, come dimostrano i ripetuti no del Governo al
salario minimo e alle nostre proposte per aiutare ceto medio e
cassintegrati. Gli stipendi dei lavoratori italiani restano fra i più bassi
d’Europa, complice il precariato e il part-time involontario, e non basta
certo la propaganda per garantire agli italiani retribuzioni più
dignitose”. Lo scrive su X la capogruppo del M5S in commissione Lavoro al
Senato e vicepresidente di Palazzo Madama Mariolina Castellone.
