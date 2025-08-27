INTERVENTI PROTEZIONE COSTA LATINA – NOTA STAMPA DELL’ON.ENRICO TIERO

(AGENPARL) – Wed 27 August 2025 Tiero-Di Cocco (FdI): “Accordo Comune Latina-Regione Lazio su interventi
protezione costa frutto sinergia attivata in questi anni”
Roma, 27 agosto – “Il completamento delle opere di protezione della costa
da Foce Verde a Capoportiere è una delle priorità del nostro mandato.
L’approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra il Comune di
Latina e la Regione Lazio, finalizzato allo sviluppo attuativo coordinato
del progetto di difesa dell’arenile costiero, costituisce motivo di grande
soddisfazione per chi ha lavorato duramente per il raggiungimento di questo
traguardo. Si potranno realizzare opere di ripascimento per circa 197 mila
metri cubi. Proprio nella zona del litorale compresa tra Capoportiere e
Foceverde si procederà finalmente con la realizzazione di opere rigide
costituite da pennelli e barriere soffolte, come deciso nell’ambito delle
riunioni tenute tra Regione Lazio, Comune di Latina e progettisti. Si
tratta di un obiettivo fortemente inseguito da anni. Grazie ai 5 milioni di
euro messi a disposizione dal Ministero e al cofinanziamento di un milione
da parte del Comune di Latina, la Regione Lazio diventa peraltro l’organo
attuatore dell’intervento.
L’allarme sullo stato di salute del litorale era ben noto e la problematica
si trascinava da anni tra inadempienze e mancanza di interventi. Con questo
accordo si procederà con iniziative finalizzate a ridurre il rischio di
erosione, azzerando il pericolo legato alla sicurezza dei cittadini. E’ un
atto concreto con il quale verranno definiti interventi periodici e
continuativi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Per il lido di
Latina d’altronde il problema dell’erosione influisce anche sul piano
economico e sociale. Senza spiaggia non può esserci economia balneare e di
conseguenza serve una programmazione seria per non compromettere anche
l’esito dei bandi per le concessioni demaniali.
L’accordo approvato è la dimostrazione di quanto il gioco di squadra tra
Regione Lazio e Comune di Latina regala benefici per tutto il territorio.
Stiamo portando avanti una politica di protezione della costa e siamo certi
(AGENPARL) – Wed 27 August 2025 Tiero-Di Cocco (FdI): “Accordo Comune Latina-Regione Lazio su interventi