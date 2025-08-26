(AGENPARL) – Tue 26 August 2025 Sicurezza, Cerreto (FdI): Massima riconoscenza a FF.OO. per operazione in Bosnia
“Congratulazioni alla Squadra Mobile di Caserta e alla Procura di Santa Maria Capua Vetere, per il brillante lavoro che si è concluso oggi con l’arresto dei cinque indagati accusati di aver ferito due agenti durante una rapina alla filiale Deutsche Bank di Caserta. La loro identificazione e cattura, dopo la fuga in Bosnia-Erzegovina, testimoniano un impegno investigativo, operativo e internazionale che merita il massimo riconoscimento. Le forze dell’ordine e le autorità competenti hanno dimostrato concretezza, rapidità, coordinazione e professionalità, non solo a livello locale ma anche internazionale, grazie alla collaborazione con la polizia bosniaca e il Servizio centrale per la cooperazione della Polizia. Il dialogo con Paesi partner, pilastro centrale del Governo Meloni, si conferma essere necessario per garantire la sicurezza interna ed esterna. Da quando si è insediato questo Governo, la musica per la criminalità è cambiata, l’Italia non è disposta più a tollerare atti criminali”.
Lo dichiara Marco Cerreto, deputato campano di Fratelli d’Italia e capogruppo in Commissione agricoltura.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati
(AGENPARL) – Tue 26 August 2025 Sicurezza, Cerreto (FdI): Massima riconoscenza a FF.OO. per operazione in Bosnia