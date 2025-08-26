ELEKTROPRIVREDA DELLA REPUBBLICA SRPSKA (ERS)

In base alla Legge sugli Appalti Pubblici (Gazzetta ufficiale n. 39/14 e 59/22) e alla Decisione del Consiglio di Amministrazione, viene adottata la seguente:
DECISIONE
sulla selezione del contraente nell’ambito della gara pubblica per la fornitura di servizi di pubblicità su media sportivi, culturali, umanitari e di altro tipo per le esigenze di MH ERS M.P. a.d. Trebinje.
Articolo 1
Si approva la proposta della Commissione per l’assegnazione dell’appalto e si conferma il contratto con l’offerente Xplode media d.o.o. Trebinje, per un valore complessivo di 6.480,00 KM (senza IVA), in base all’offerta presentata (n. 25/25 del 15.08.2025).
Articolo 2
Il valore massimo del contratto, comprensivo di eventuali variazioni e ordini supplementari, non potrà superare 49.990,00 KM (senza IVA) per un periodo di 12 mesi.
Articolo 3
L’esecuzione della presente decisione viene affidata al Direttore Generale.
Articolo 4
La decisione verrà pubblicata sul sito ufficiale http://www.ers.ba e notificata a tutti gli offerenti partecipanti alla gara.
Articolo 5
La decisione entra in vigore alla data della sua adozione.
Nota finale:
La procedura di gara è stata condotta secondo la legge, ed è risultato che l’unica offerta valida e conforme ai requisiti tecnici richiesti è stata quella di Xplode media d.o.o. Trebinje, con un prezzo totale di 6.480,00 KM (IVA esclusa).