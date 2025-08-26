Close Menu
martedì 26 Agosto 2025
[Comune Palermo] Furto di cavi in via Padre Massimiliano Kolbe: intervento di AMG Energia per ripristinare le condizioni di sicurezza

(AGENPARL) - Roma, 26 Agosto 2025

(AGENPARL) – Tue 26 August 2025 *AMG ENERGIA SPA*
*Furto di cavi in via Padre Massimiliano Kolbe: intervento di AMG Energia
per ripristinare le condizioni di sicurezza *
AMG Energia è al lavoro per la messa in sicurezza di cavi e pozzetti di
ispezione in via Padre Massimiliano Kolbe, nella zona di Acqua dei Corsari,
dove è avvenuto un furto di cavi di pubblica illuminazione. L’impianto
della strada, che il furto ha pesantemente danneggiato, rimarrà spento per
ragioni di sicurezza.
Gli operatori della società sono intervenuti in apertura di giornata dopo
consigliere della Seconda circoscrizione Giuseppe Guaresi. Sul posto sono
arrivate anche le forze dell’ordine: AMG Energia, che sta quantificando i
danni, presenterà denuncia contro ignoti.
Il furto ha interessato il tratto di strada a partire dall’incrocio con via
Ammiraglio Cristodulo. Sono stati aperti tre pozzetti d’ispezione nei quali
i cavi sono stati tranciati, e quindi danneggiati, e in parte asportati.
Gli operatori di AMG Energia hanno messo l’impianto di via Kolbe in
sicurezza, disattivando i cavi di alimentazione e chiudendo i pozzetti;
verifiche sono in corso anche nel tratto di strada vicino a via Messina
Marine. Già programmate, in tempi brevi, le attività per rimettere in
funzione l’impianto di illuminazione.
Palermo 26 agosto 2025
Foto allegate: tombini aperti e cavi danneggiati in via padre Massimiliano
Kolbe

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl