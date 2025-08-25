(AGENPARL) – Mon 25 August 2025 RAI, VIETRI (FDI): “DA AVS ATTACCO STRUMENTALE E INQUIETANTE A LIBERTA’ DI STAMPA”
“L’attacco di Avs a Gennaro Sangiuliano e’ non solo strumentale, ma profondamente inquietante. In un Paese democratico, la liberta’ di espressione deve valere per tutti, anche – e soprattutto – per i professionisti del servizio pubblico. Pretendere che un corrispondente Rai venga censurato per un articolo d’opinione pubblicato su una testata nazionale e’ un grave scivolone autoritario”. Lo dichiara, in una nota, il deputato di Fratelli d’Italia Imma Vietri.
“Bonelli e De Cristofaro dimostrano un’arroganza tipica di chi e’ abituato a occupare le istituzioni e a trattare la Rai come cosa propria. Il peccato di Sangiuliano? Aver scritto un editoriale non allineato con il pensiero unico della sinistra. Secondo Avs, in pratica, un giornalista Rai non puo’ avere opinioni se non coincidono con le loro. E’ grottesco e preoccupante: quelli che si riempiono la bocca di pluralismo e liberta’, alla prova dei fatti dimostrano di voler mettere il bavaglio a chi non si genuflette. Ma se pensano di intimidire un professionista serio e stimato come Sangiuliano, sbagliano bersaglio. La loro ossessione per il controllo totale dell’informazione e’ degna di altri regimi, non certo di una democrazia” conclude Vietri.
