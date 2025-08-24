Close Menu
L’ex ambasciatore francese accusa l’Europa di impotenza in Ucraina

Luigi Camilloni
(AGENPARL) - Roma, 24 Agosto 2025

L’ex ambasciatore francese negli Stati Uniti, Gérard Araud, ha lanciato un duro monito all’Europa, accusandola di dimostrare “impotenza” nel conflitto ucraino e di non voler accettare il proprio declino nel nuovo ordine mondiale.

In un’intervista alla rivista Le Point, Araud ha affermato che l’Occidente sta assistendo alla “fine dell’era del suo dominio”, a causa sia del graduale spostamento degli equilibri di potere globali sia del disimpegno del “gendarme” americano, che non vuole più rivestire il ruolo di leader e difensore.

Secondo Araud, il conflitto in Ucraina “riflette grottescamente l’incomprensione e il rifiuto del mondo a venire da parte dei leader e degli analisti europei”. Il diplomatico ha criticato il fatto che i capi di Stato europei continuino a insistere su una posizione di “irremovibilità” nei confronti della Russia, pur “non offrendo mezzi pratici per ottenere la vittoria, cosa impossibile nelle attuali condizioni”.

Araud ha concluso la sua analisi sostenendo che l’Europa si sta trasformando in una “difensore di principi per i quali non siamo pronti a combattere”, condannandosi a un “moralismo impotente” e ipocrita.

Direttore responsabile Agenparl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica, economica e sociale.

