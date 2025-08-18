Close Menu
Trending
lunedì 18 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

VOLLEY. LANCELLOTTA (FDI): ESULTIAMO PER GRANDE VITTORIA A MONDIALI UNDER 21 DONNE

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 18 Agosto 2025

(AGENPARL) – Mon 18 August 2025 VOLLEY. LANCELLOTTA (FDI): ESULTIAMO PER GRANDE VITTORIA A MONDIALI UNDER 21 DONNE
“La pallavolo italiana da ormai qualche decennio fa parte dell’elite del mondo, sia in campo maschile che femminile. Ieri sera, il volley ci ha regalato un ulteriore prestigioso traguardo, la strepitosa conquista del Mondiale Under 21 donne, un orgoglio ancora al femminile. Un risultato ottenuto grazie alla passione, alla determinazione ed al talento che le nostre atlete hanno saputo esprimere al meglio sul campo di gioco.
Successi come questo, arrivati dopo un sofferto quinto set contro il Giappone, danno conto e merito dell’enorme lavoro che si sta facendo anche nei nostri vivai e che, in definitiva, consentono non soltanto di centrare obiettivi importanti come il Mondiale under 21 ma anche di preparare i Mondiali senior assicurando continuità di vedute e aspettative. Congratulazioni alle nostre ragazze per l’oro e – soprattutto – per le emozioni che ci stanno regalando, al tecnico federale Gagliardi e al suo staff, alla Fipav per l’ottimo lavoro che sta svolgendo anche sui territori”. Lo ha detto Elisabetta Lancellotta, Consigliere Nazionale CONI e deputato di Fratelli d’Italia.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl