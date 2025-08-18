(AGENPARL) – Mon 18 August 2025 VOLLEY. LANCELLOTTA (FDI): ESULTIAMO PER GRANDE VITTORIA A MONDIALI UNDER 21 DONNE
“La pallavolo italiana da ormai qualche decennio fa parte dell’elite del mondo, sia in campo maschile che femminile. Ieri sera, il volley ci ha regalato un ulteriore prestigioso traguardo, la strepitosa conquista del Mondiale Under 21 donne, un orgoglio ancora al femminile. Un risultato ottenuto grazie alla passione, alla determinazione ed al talento che le nostre atlete hanno saputo esprimere al meglio sul campo di gioco.
Successi come questo, arrivati dopo un sofferto quinto set contro il Giappone, danno conto e merito dell’enorme lavoro che si sta facendo anche nei nostri vivai e che, in definitiva, consentono non soltanto di centrare obiettivi importanti come il Mondiale under 21 ma anche di preparare i Mondiali senior assicurando continuità di vedute e aspettative. Congratulazioni alle nostre ragazze per l’oro e – soprattutto – per le emozioni che ci stanno regalando, al tecnico federale Gagliardi e al suo staff, alla Fipav per l’ottimo lavoro che sta svolgendo anche sui territori”. Lo ha detto Elisabetta Lancellotta, Consigliere Nazionale CONI e deputato di Fratelli d’Italia.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati
(AGENPARL) – Mon 18 August 2025 VOLLEY. LANCELLOTTA (FDI): ESULTIAMO PER GRANDE VITTORIA A MONDIALI UNDER 21 DONNE