Close Menu
Trending
lunedì 18 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

STRAGE VERGAROLLA. MAERNA (FDI): FERITA ANCORA APERTA, ITALIA NON DIMENTICHI MAI VITTIME DRAMMA GIULIANO-DALMATA

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 18 Agosto 2025

(AGENPARL) – Mon 18 August 2025 STRAGE VERGAROLLA. MAERNA (FDI): FERITA ANCORA APERTA, ITALIA NON DIMENTICHI MAI VITTIME DRAMMA GIULIANO-DALMATA
“Oggi, 18 agosto, ricordiamo con profonda commozione la strage di Vergarolla, avvenuta a Pola nel 1946. Un vile attentato, che costò la vita a decine di italiani innocenti, colpì una comunità già duramente segnata dalle foibe e dall’esodo giuliano-dalmata, provocati dalla violenza cieca dei partigiani comunisti di Tito”. Lo dichiara l’onorevole Umberto Maerna, di Fratelli d’Italia, ricordando il 79esimo anniversario della strage.
“Vergarolla – prosegue Maerna – rappresenta una delle pagine più drammatiche e meno conosciute della nostra storia nazionale. Quel giorno di estate, in un clima che avrebbe dovuto essere di festa, fu invece versato il sangue di chi voleva restare fedele alla propria identità italiana. Le vittime di quella barbarie, insieme a tutti coloro che subirono l’orrore delle foibe e la tragedia dell’esodo, meritano memoria, rispetto e verità. Il nostro dovere – conclude Maerna – è trasmettere alle nuove generazioni la conoscenza di quella pagina di storia, affinché simili tragedie non si ripetano mai più. Onore a chi cadde per mano dell’odio ideologico: l’Italia non dimentichi mai i suoi martiri”.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl