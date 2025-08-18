(AGENPARL) – Mon 18 August 2025 RPT/ BALDELLI (FDI): TASER STRUMENTO DI SICUREZZA. SOLIDARIETÀ AI CARABINIERI
“Le recenti polemiche sul Taser confermano, ancora una volta, quanto certa sinistra sia distante dalla realtà e dal lavoro quotidiano delle nostre Forze dell’ordine. Il Taser è uno strumento di sicurezza che consente di fermare soggetti violenti o in stato di alterazione psicofisica con modalità meno invasive rispetto all’uso di armi da fuoco o a interventi fisici che possono risultare ben più rischiosi per operatori e collettività. In numerosi contesti – da una rissa degenerata a un uomo armato di coltello – il Taser permette di neutralizzare il pericolo senza ricorrere a mezzi più cruenti, riducendo i rischi per tutti. Per questo desidero esprimere la mia solidarietà ai Carabinieri coinvolti nei recenti episodi e che hanno compiuto il proprio dovere: proteggere la comunità da comportamenti violenti e pericolosi. Depotenziare le Forze dell’ordine significa rendere meno sicuri i cittadini. Continueremo a sostenerle, garantendo loro gli strumenti necessari per operare con efficacia e tutelare la sicurezza degli italiani”. Questa la replica di Antonio Baldelli, deputato di Fratelli d’Italia, alla richiesta dell’eurodeputata Ilaria Salis di dismettere il taser.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati
(AGENPARL) – Mon 18 August 2025 RPT/ BALDELLI (FDI): TASER STRUMENTO DI SICUREZZA. SOLIDARIETÀ AI CARABINIERI