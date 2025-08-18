(AGENPARL) – Mon 18 August 2025 **Piscina Pegaso a San Bartolo a Cintoia, il 19 agosto sopralluogo del
presidente Giani**
/Scritto da Redazione, lunedì 18 agosto 2025 alle 17:33/
Un sopralluogo al cantiere della piscina Pegaso a San Bartolo a Cintoia, a
Firenze, per verificare lo stato dei lavori. Lo faranno domani, martedì 19
agosto, alle ore 11, il presidente della Regione Eugenio Giani, la sindaca
Sara Funaro e l’assessora allo sport del Comune di Firenze Letizia Perini.
L’ingresso al cantiere è da via Simone Martini, prima di svoltare per il
Palawanny in via Mantegna
La stampa è invitata a partecipare.
