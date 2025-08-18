(AGENPARL) – Mon 18 August 2025 *PADOVA, GARDINI (FDI): GRAZIE A POLIZIA PER CATTURA BANDA ALBANESI*
“Rivolgo il mio ringraziamento al Questore Marco Odorisio e alla Squadra
Mobile di Padova va per l’operazione che ha portato alla cattura della
banda di albanesi responsabile di furti e rapine in abitazioni, tra cui un
episodio di particolare violenza ai danni di due anziani coniugi.
La pericolosità del gruppo è emersa chiaramente: entravano nelle case di
notte, travisati, e non esitavano a usare il piede di porco non solo per
forzare una cassaforte, ma anche per colpire chi tentava di opporsi, come
accaduto al padrone di casa settantenne, aggredito e lasciato a terra. Nel
loro covo la Polizia ha recuperato refurtiva di valore e strumenti da
scasso, ricostruendo così una lunga scia di colpi messi a segno nel
territorio padovano.
Fratelli d’Italia sosterrà con forza ogni iniziativa che rafforzi la
prevenzione, la sicurezza e la certezza della pena. Chi viene in Italia per
delinquere deve sapere che qui non trova impunità”.
Lo dichiara il vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei
deputati, Elisabetta Gardini.
Roma, 18 agosto 2025
