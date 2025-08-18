Close Menu
Nota stampa – DONNARUMMA (AD FS): “RIAPERTA LINEA AV BOLOGNA-MILANO: INTERVENTO COMPLESSO CON TRE CANTIERI ATTIVI E 160 TECNICI”

(AGENPARL) - Roma, 18 Agosto 2025

(AGENPARL) – Mon 18 August 2025 DONNARUMMA (AD FS): “RIAPERTA LINEA AV BOLOGNA-MILANO: INTERVENTO COMPLESSO CON TRE CANTIERI ATTIVI E 160 TECNICI”
“Durante la settimana di Ferragosto abbiamo completato un’importante operazione di rinnovo infrastrutturale sulla linea AV Bologna-Milano” ha dichiarato l’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS, Stefano Antonio Donnarumma, commentando la ripresa della circolazione sull’intera linea AV Bologna – Milano, sospesa dall’11 al 17 agosto per lavori di rinnovo dell’infrastruttura.
“Un intervento complesso – ha continuato l’AD – portato avanti con la consapevolezza che, per il Gruppo FS, garantire il servizio è sempre la prima responsabilità. Grazie a una pianificazione precisa, i treni hanno continuato a circolare, utilizzando la linea convenzionale durante tutta la durata dei lavori”.
Donnarumma ha poi concluso: “Tre cantieri attivi in contemporanea, 160 tecnici all’opera, numerosi mezzi specializzati – tra cui quattro gru telescopiche – hanno lavorato in sinergia tra RFI, le imprese appaltatrici e tutta la filiera operativa del Gruppo. Ogni intervento è una tappa concreta del percorso che abbiamo tracciato. E giorno dopo giorno, stiamo costruendo la rete che il Paese si aspetta. E che merita.”

